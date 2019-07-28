2019/07/28 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) في الديوانية المخيم الثقافي, في ساحة الراية الواقعة على شط الديوانية , تحت شعار (اقرأ 10 دقائق واحصل على كتاب مجاناً).وقال العرداوي لمراسل النعيم نيوز خلال تواجده في مخيم الثقافي: “إن هذه الدعوة من المرجعية تأتي شعوراً بأهمية القراءة للإنسان في إبراز إنسانيته وصقل شخصيته وبناء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجعية في الديوانية يقيم مخيم ثقافي على ساحة الراية النعيم نيوز.

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