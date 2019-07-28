نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه يثمن دور الدول الصديقة في تقديم الخبرات بمجال رسم الموازنة المالية

2019/07/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه وزير المالية السيد فؤاد حسين، اليوم الاحد، الدور الذي قدمته الدول الصديقة في تقديم المساعدات والخبرات لنقل موازنة العراق من موازنة تكاليف الى موزازنة مشاريع.

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