2019/07/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .وطالب الكعبي خلال زيارته لمقر مؤسسة الشهداء في بغداد ، ولقائه برئيسها ناجحة عبد الامير والكادر المتقدم في المؤسسة لبحث المعوقات الموجودة وتقديم الدعم اللازم لحلحلتها” الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاطي مع جميع هيئات ومؤسسات العدالة الانتقالية في البلاد سيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يتعهد بزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يتعهد بزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).