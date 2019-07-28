2019/07/28 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ستغير إصابة الإسباني ماركو أسينسيو عددا من خطط الانتقالات الصيفية في ريال مدريد الإسباني، وأول هذه الخطط، تتعلق بالكولومبي خاميس رودريغيز.وأعلن نادي ريال مدريد الاسباني، الأسبوع الماضي، تعرض جناحه الدولي أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، تستمر بين 6 و9 أشهر.ووفقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسينسيو و”السباعية” يبدلان خطة زيدان “الأكيدة” وكالة خطوة برس.

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