المباشرة بتوزيع منحة العودة للنازحين في صلاح الدين

2019/07/28 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، اعلنت توزيع منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الى مناطق سكناها في محافظة صلاح الدين.





وقال وزير

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