ضبط مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة

2019/07/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، في منفذ زرباطية الحدودي، يوم

الاحد، مواد مخدرة بحوزة مسافر ايراني كان يروم دخول

البلاد.

وقالت الهيئة في بيان، ان المسافر "كان بحوزته مادة ترباك بوزن 28

غرام، حيث تم ضبطه من قبل مفرزة مكافحة المخدرات ومنتسبي الهيئة".

وتابعت "تم احالته وما ضبط معه الى الجهات المعنية ضمن محضر اصولي".

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