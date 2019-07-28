الحلبوسي يكشف أسباب زيارته للكويت

2019/07/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاحد، لأمير

الكويت الأحمد الجابر الصباح، ان زيارته تأتي لمناقشة الملفات

المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

والوفد المرافق له التقى، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت صباح

الأحمد الجابر الصباح؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت

لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين".

وثمَّن الحلبوسي "مواقف الكويت وسمو الأمير الداعمة للعراق في

المؤتمر الدولي للمانحين"، مؤكدا "ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار التي

تدعم الحكومة العراقية لتلبية حاجات المواطن".

واوضح اننا "جئنا إلى دولة الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في

الحكومة؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار

العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما

المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة"، داعيًا إلى

"تشكيل لجان مشتركة لدراستها والبدء بتنفيذها".

من جانبه اكد الصباح إننا "مستعدون دائما لمساعدة العراق

والوقوف معه، وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها

المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما ستسعى إلى حثِّ الدول

على الإيفاء بالتزاماتها".

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