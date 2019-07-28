محمد الحنفي - المتطلع الموبوء...

2019/07/28 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي موبوء أنت...لا يرتجى...أن يزول الوباء...من دمائك...يا أيها المتطلع...°°°°°°إن الأمانة...في كل القرى...في كل المدن...مقدسة...ومن يتطلع...لا يقدسها...ومن لا يقدس...روح الأمانة...لا وفاء له...في الحركة...في لسان الحركة...ومن يبتدع...ما يحقق به...تطلعه...لا قيمة له...داخل الحركة...اليبيح فيها انتماء...من يتطلع.......

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