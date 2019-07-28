سامح عسكر - نظرية المصيدة

2019/07/28 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر حين أراد الثعلب صيد الدجاجة فاختبأ لها كالعادة ليُشعرها بالأمان ثم ينقض عليها كالوحش الكاسر، موقف متكرر في حواديت الأمهات والمدارس لم يعد يفارق خيالاتنا منذ الصغر..لكن بإسقاطه على واقعنا المعاصر فالثعلب جاء إلينا بثياب البشر ليُقنعنا أن الدين رحمة وعدل لنطمئن له، ثم إذا دخلناه ومارسنا طقوسه وأراد أحدهم أن يرتد فيظهر على الفور ثياب الثعلب الحقيقية التي أخفاها عمدا فيشرع فورا في قتل المرتد دون رحمة ......

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