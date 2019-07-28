2019/07/28 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_سلمان فائض القيمة: مثال تطبيقي.ترجمة بتصرفنشرت المجلة الامريكية Monthly Review بتاريخ 03 نيسان 2018 مثالاً افتراضياً عن كيفية حساب فائض القيمة Mehrwert /Surplus Value .وذلك من خلال مصنع أمريكي ينتج خل التفاح.1. ينتج المصنع 50 زجاجة من خل التفاح خلال دقيقة واحدة.2. هناك فترتان للعمل, كل فترة 12 ساعة.3. يعمل في المصنع 30 عاملاً , لكل فترة مناوبة 15 عامل.......

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