امير الكويت يتعهد بحثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بمؤتمر المانحين للعراق

2019/07/28 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعهد امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،اليوم ان لاحد، بحثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بمؤتمر المانحين للعراق، الذي عقد في الكويت العام الماضي.جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع أمير الكويت .وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “يس […]

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