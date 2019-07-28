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شاهد بالفيديو.. وزير الدفاع العراقي يعلن قرب إنشاء أكبر قاعدة عسكرية بحرية في البصرة - تقرير


شاهد بالفيديو.. وزير الدفاع العراقي يعلن قرب إنشاء أكبر قاعدة عسكرية بحرية في البصرة - تقرير
2019/07/28 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: sByIgsdFReI

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