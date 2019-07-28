2019/07/28 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب العشرات من أهالي محافظة الديوانية خلال تظاهرة لهم وسط شارع الأطباء داخل مركز المدينة للمطالبة في تحسين الواقع الصحي ومحاسبة المقصرين في وفاة الطفلة رفيف حيدر.يشار إلى أن الطفلة رفيف توفيت في طوارئ احدى مستشفيات الديوانية نتيجة الإهمال الطبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حادثة الطفلة رفيف ..أهالي الديوانية يطالبون بتحسين الواقع الصحي النعيم نيوز.

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