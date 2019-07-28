الداخلية: القبض على 6 دواعش في أيسر الموصل

2019/07/28 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على ستة من ارهابيي داعش في الجانب الأيسر

لمدينة الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، ان "فوج

طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على اوامر

قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقى القبض على 6 من ارهابيي داعش أحدهم

كان يعمل فيما يسمى الامنية والبقية كانوا يعملون مقاتلين بما يسمى

ديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".وأضاف "كما تم ضبط عجلة صالون تعود ملكيتها لأحد عناصر داعش، فضلا عن

ثلاثة صورايخ بازوگا ضد الدروع مدفونة في قطعة أرض لأحد عناصر داعش

وقد تم القبض عليهم وضبط العجلة مع الصواريخ في مناطق واحياء النهضة

والاربجية والزهراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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