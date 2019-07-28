2019/07/28 | 15:31

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القبض على ثمانية متهمين بينهم إرهابيين إثنين

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القبض على ثمانية متهمين بجرائم

مختلفة بينهم إرهابيين إثنين في العاصمة بغداد.وذكر بيان للقيادة ، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت

من القاء القبض على ثمانية متهمين في مناطق متفرقة من بغداد، بينهم

أثنين وفق المادة 4 إرهاب والأخرين بتُهم السرقة والتهديد

والمخدرات".وأضاف البيان ان "المتهمين تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا

جزاءهم العادل وفق القانون".

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