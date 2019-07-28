مبدأ تكافؤ الفرص وغياب الاستقرار في العراق

2019/07/28 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حامد عبد الحسين الجبوري… يُعد مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ المهمة التي تكفل سيّر الحياة بشكل أكثر انسيابية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً…إلخ، فينتج استقرار الوضع العام اخيراً.بمعنى آخر، هناك علاقة وثيقة بين تكافؤ الفرص والاستقرار، فكلما يُطبق مبدأ تكافؤ الفرص بصورة أكبر شمولية وأكثر دقة، كلما يتحقق الاستقرار بشكل أكبر مساحة وأعمق رسوخاً، […]

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