الصين تتجاهل الحظر الاميركي وتواصل استيراد ’النفط الإيراني‘

2019/07/28 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت بيانات جمركية، استمرار الصين في استيراد النفط من إيران، بعد إعادة أميركا فرض الحظر على طهران لوقف مبيعات الخام و”تصفيرها”.وبحسب وكالة بلومبرغ الأميركية وتابعتها / المعلومة/، فإن الصين استوردت 8.5 ملايين طن في حزيران، أي ما يعادل حوالي 209 آلاف برميل في اليوم.وأظهرت البيانات، أن هذا العدد أقل من شهر […]

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