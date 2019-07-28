محطات الوزن.. مرض ينخر جسد سائقي الشاحنات وينذر بتظاهرات كبيرة شاهد الفديو

2019/07/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق تظاهر العشرات من اصحاب السيارات الحمل الكبيرة في محافظة ميسان، اليوم الاحد، للمطالبة برفع الظلم عنهم وايقاف الجباية غير العادلة التي تستقطعها محطات الوزن.وقال مراسل “يس عراق، ان، “العشرات من سائقي الشاحنات في محافظة ميسان، تظاهروا صباح اليوم، للمطالبة بايقاف الجباية غير العادلة من قبل محطات الوزن في المحافظة، موضحين ان […]

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