إيران تمضي في تعنتها بتوسيع خروقاتها للاتفاق النووي

2019/07/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف – أعلنت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا الأحد بأن إيران ستستأنف العمل

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