من دون محاسبة.. الاتجار بالبشر ينتعش في العراق وأرقامٌ مخيفة لعدد تلك الشبكات

2019/07/28 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق وثّق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، في تقريره نصف السنوي، وجود /27/ شبكة اتجار بالبشر و/6/ انتهاكات تتعلق بالاتجار في العاصمة #بغداد ومحافظات عراقية أخرى.وأكّد التقرير، أن […]

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