الياسري: امير الكويت وجه بافتتاح قنصلية بلاده في محافظة النجف بأسرع وقت

2019/07/28 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الياسري في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" التقينا صباح اليوم بأمير دولة الكويت ضمن الوفد العراقي الذي يزور الكويت في زيارة رسمية برئاسة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وعدد من النواب في البرلمان العراقي وعشرة محافظين وكبار المسؤولين في زيارة رسمية.واضاف، ان" الصباح، وجّه مشكوراً، بسرعة افتتاح قنصلية لدولة الكويت في محافظة النجف الاشرف فضلا عن مساهمته ببناء مراكز طبية متخصصة ومتطورة لخدمة الزائرين في زيارة الاربعين على طريق يا حسين بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".واوضح، الياسري، انه" كان لنا عدة لقاءات مهمة مع المسؤولين الكويتيين من اجل التباحث والتشاور لخدمة مدينتنا المقدسة ومنها لقاؤنا بولي العهد الكويتي "نواف الأحمد الجابر الصباح" وكذلك لقاؤنا بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي".واكد، على ان" الوفد العراقي مستمر بلقاءته مع الجانب الكويتي لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين".واشار الى ان" المسؤولين التنفيذين في الحكومات المحلية ناقشت الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة.انتهى..م.م

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