توازنات جديدة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية

2019/07/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – تسير الأوضاع السياسية في الجزائر إلى ترتيبات جديدة، توحي بتوزيع لافت للمواقع في المشهد القادم، ففيما يستعد النقيب الفار منذ

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