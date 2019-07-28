الياسري يعفي مدير مكافحة المخدرات في البصرة

2019/07/28 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]اعلن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، الاحد، عن اعفاء وزير الداخلية، ياسين الياسري، مدير مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه.

وذكر المكتب في بيان له اليوم، "ان وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمر بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه".وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، ان قرار الاقالة جاء بعد زيارة الياسري اليوم لمكتب مكافحة المخدرات في البصرة، مبينا ان الياسري شدد على ان يكون العمل مضاعفا في المديرية لما تشهده البصرة من انتشار كبير لظاهرة تعاطي المخدرات.واكد ان هناك خطط عمل جديدة لمكافحة المخدرات في البصرة ستكون تحت اشراف وزير الداخلية شخصيا.

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