الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بوقف جرائم الاحتلال

2019/07/28 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بالتحرك السريع لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وحماية مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الأممية ووقف الاستيطان.وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي يسلب الأمم المتحدة دورها مبينة أن الانتهاكات …

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