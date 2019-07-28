’’حقوق’’ يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين ويطالب قائد عمليات بغداد بالتدخل

2019/07/28 | 15:43

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بغداد اليوم- بغداد

أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأحد (28 تموز 2019)، استخدام العنف ضد المتظاهرين العراقيين، فيم...





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