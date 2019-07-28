2019/07/28 | 15:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد إن منظومة أرو-3 الدفاعية الجوية المدعومة من الولايات المتحدة اجتازت اختبارا بالذخيرة الحية في ألاسكا.
والمنظومة
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والمنظومة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل: نجحنا بتجربة أرو-3 مدمر الأهداف غير التقليدية في الفضاء) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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