ضمنها الأغلى في العالم.. عراقي ينتج 24 نوعًا من الطماطم

2019/07/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقام مزارع كردي بإجراء أبحاث على 46 نوعًا من الطماطم، فيما تمكّن من إنتاج 24 نوعًا بضمنها الطماطم الأغلى في العالم.

قال المزارع جمال كربجن في لقاء تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن "الأبحاث تشمل المحاصيل والخضروات غير المتوفرة ونادرة في إقليم كردستان".

بيّن أن "الأبحاث عن الطماطم تستغرق 4 أعوام وبعد مصادقة وزارة الزراعة يتم رفدها للأسواق".

أضاف أن "الدراسة تناولت 46 نوعًا من الطماطم"، مشيرًا إلى "نجاح 24 نوعًا بضمنها النوع الأغلى في العالم، الطماطم السوداء".

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