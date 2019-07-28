اعتقال 6 دواعش كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية والجند في أيسر الموصل

2019/07/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على 6 دواعش كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية والجند في أيسر الموصل.

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