القبض على 3 دواعش بينهم امراة في ديالى

2019/07/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، القاء القبض على 3 دواعش بينهم امرأة في ديالى.

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