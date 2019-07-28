2019/07/28 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مجلس محافظة البصرة بزيارة وزير الداخلية ياسين الياسري إلى المدينة . وقال رئيس اللجنة الأمنية جبار الساعدي للنعيم نيوز , ” إن من أهم الامور التي تم بحثها مع وزير الداخلية هي مسألة الحدود وأمنها وملف المخدرات ” .بدوره , أمر وزير الداخلية ياسين الياسري ، الذي يزور البصرة حالياً بإعفاء مدير قسم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يعفي مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه النعيم نيوز.

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