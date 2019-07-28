أمنية ديالى: الحشد الشعبي شل حركة داعش في 12 منطقة

2019/07/28 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، أن الحشد الشعبي شل حركة تنظيم “ داعش” الإرهابي في 12 منطقة داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “انتشار الحشد الشعبي في عدة قواطع مهمة ضمن حدود ديالى ولاسيما الشمالية والشمالية الشرقية قد ساعد في شل ...

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