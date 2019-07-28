الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية شمال بيجي (صور)

2019/07/28 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأحد، عملية أمنية شمال قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية بمشاركة طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية تطهير واسعة في مناطق البو جواري والحاوي بمحاذاة نهر دجلة شمال قضاء بيجي.وأضاف، أنه تم رفع عدد من العبوات الناسفة وتأمين وتفتيش المناطق ...

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