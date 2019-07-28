الغلاب: لجنة الثقافة والإعلام تدعم تشريع وتعديل القوانين التي تحفظ حقوق الصحفيين

2019/07/28 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب سميعة الغلاب، اليوم الأحد، ان لجنتها تدعم بشكل كامل تشريع وتعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق الصحفيين اثناء تأديتهم الواجب

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