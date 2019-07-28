2019/07/28 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية شمالي بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/28 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية شمالي بيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية شمالي بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).