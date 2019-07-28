صورة من الأقمار الصناعية تكشف موقعاً في العراق تستخدمه ايران في نفوذها بسوريا

2019/07/28 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف موقع ISI الأميركي صورة من الفضاء بعد زيارة اجراها قائد فيلق القدس قاسم سليماني الى العراق، تظهر وجود معبر ثاني في البوكمال، تسيطر عليه ايران بشكل كامل وتستخدمه في ادخال مقاتلين واسلحة الى سوريا، وفقاً للموقع.

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