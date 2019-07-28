من بينها فتح قنصلية ومراكز طبية للزائرين.. محافظة عراقية تحصل على مزايا كثيرة من الكويت

2019/07/28 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق اعلن محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، من الكويت بتوجيه اميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المعنيين في دولته بالاسراع بالاجراءات الخاصة بافتتاح قنصلية لدولة الكويت في محافظة النجف الاشرف.وقال الياسري في تصريح تابعته “يس عراق”، “التقينا صباح اليوم بأمير دولة الكويت ضمن الوفد العراقي الذي يزور الكويت في زيارة رسمية برئاسة […]

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