البنك المركزي يحدد معايير رفض الاوراق النقدية من الدولار واليورو

2019/07/28 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن البنك المركزي العراقي عن المعايير التي يتم الاعتماد عليها في رفض الاوراق النقدية من الدولار واليورو في اثناء عمليات العد والفرز.وبين البنك ان اهم المعايير هو :- 1- اذا اصابها قطع في احد زواياها او كانت مقروضة او فقدت اي جزء من مساحة الورقة.2- اذا حدث فيها تمزق

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