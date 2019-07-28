بوتين: القوات البحرية الروسية قادرة على صد أي معتد

2019/07/28 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في كلمته خلال العرض العسكري للقوات البحرية، أنّ القوات البحرية الروسية تحمي أمن الدولة بشكل واثق

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