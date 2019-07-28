المركز الثقافي في جامعة البصرة يعلن إطلاق مشروع

2019/07/28 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

بحضور رئيس جامعة البصرة الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي وضمن مشروع (المسرح والمدينة) الذي أطلقه المركز الثقافي في جامعة البصرة وبعد سلسة من

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