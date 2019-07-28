English | كوردى

المركز الثقافي في جامعة البصرة يعلن إطلاق مشروع "المسرح والمدينة"


المركز الثقافي في جامعة البصرة يعلن إطلاق مشروع
2019/07/28 | 15:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- البصرة

بحضور رئيس جامعة البصرة الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي وضمن مشروع (المسرح والمدينة) الذي أطلقه المركز الثقافي في جامعة البصرة وبعد سلسة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الثقافي في جامعة البصرة يعلن إطلاق مشروع "المسرح والمدينة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الثقافي في جامعة البصرة يعلن إطلاق مشروع "المسرح والمدينة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا