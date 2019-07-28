2019/07/28 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات ألجيريا..
(2)(1)ماذا تفعَلُ..حَمامَةٌ سَودَاءُتخترقُ اللّيلَمن أوّلِهِ..
لِلآخِر.ماذا تفعَلُ..رِصَاصَةٌ عَمياءُتخترقُ الجَسَدَوَتُخطِيءُ القلْبَ.ماذا تفعَلُأنّثى....خَارجَ الزّمانِوالمَكانِ.أنا لسْتُ أنا..أنا الذين قتلُونيواستباحُوا روحي..قبلَ البَدْء.لا يغرّكُمْ هَذا الجَسَدلا تغرّكُمْ هَذِهِ السُّح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - مقامات ألجيريا.. (2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
(2)(1)ماذا تفعَلُ..حَمامَةٌ سَودَاءُتخترقُ اللّيلَمن أوّلِهِ..
لِلآخِر.ماذا تفعَلُ..رِصَاصَةٌ عَمياءُتخترقُ الجَسَدَوَتُخطِيءُ القلْبَ.ماذا تفعَلُأنّثى....خَارجَ الزّمانِوالمَكانِ.أنا لسْتُ أنا..أنا الذين قتلُونيواستباحُوا روحي..قبلَ البَدْء.لا يغرّكُمْ هَذا الجَسَدلا تغرّكُمْ هَذِهِ السُّح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - مقامات ألجيريا.. (2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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