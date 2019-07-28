وديع العبيدي - مقامات ألجيريا.. (2)

2019/07/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات ألجيريا..(2)(1)ماذا تفعَلُ..حَمامَةٌ سَودَاءُتخترقُ اللّيلَمن أوّلِهِ..لِلآخِر.ماذا تفعَلُ..رِصَاصَةٌ عَمياءُتخترقُ الجَسَدَوَتُخطِيءُ القلْبَ.ماذا تفعَلُأنّثى....خَارجَ الزّمانِوالمَكانِ.أنا لسْتُ أنا..أنا الذين قتلُونيواستباحُوا روحي..قبلَ البَدْء.لا يغرّكُمْ هَذا الجَسَدلا تغرّكُمْ هَذِهِ السُّح......

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