2019/07/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود قصة حقيقية عن مأساة الاب الروحي للحاسوب في فيلم ( لعبة التقليد) (The Imitation Game)علي المسعود "يمكن القول بأن الكمبيوتر ذكيٌّ إذا كان بإمكانه خداع الإنسان ليصدق أنه إنسانٌ".هذه المقولة للسير آلان تورينغ الرائد في مجال تفكيك الشفرات والذي قام بنك آنكلترا وهو"البنك المركزي لبريطانيا" مؤخراَ في تكريمه بظهور صورته على التصميم الجديد لعملة بريطانيا الورقية من فئة 50 جنيها إسترل......

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