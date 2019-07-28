English | كوردى

لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة


لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة
2019/07/28 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا