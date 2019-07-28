2019/07/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ويتجاوز الكميات المطلوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).