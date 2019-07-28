2019/07/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادقون: التدخل الأمريكي هدفه جر العراق الى صفقة القرن

اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، اليوم الاحد،

ان التدخل الأمريكي في امن وسياسة العراق الهدف منه ادخال العراق في

صفقة القرن.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ، ان "الولايات المتحدة تريد زج العراق

في صفقة القرن وابعاده عن دول المنطقة المنافية لهذه الصفقة".وأضاف، ان "هناك هدف رئيسي من التدخل هو زعزعت امن العراق وخلق خلاف

سياسي بين البلاد و الجمهورية الإيرانية"، مشيرا الى ان "أمريكا

بدأت تتدخل في وضع العراق منذ تسعينيات القرن الماضي".وأوضح ان "قرارات الكونغرس الأمريكي بمنع التدخل الخارجي في العراق

يتصورها البعض بانها قرارات إيجابية هدفها الحفاظ على الامن

والسلام، وهي بالحقيقة عكس ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: التدخل الأمريكي هدفه جر العراق الى صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: التدخل الأمريكي هدفه جر العراق الى صفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).