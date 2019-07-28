2019/07/28 | 16:02

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الحلبوسي يبحث مع المسؤولين الكويتيين العلاقات الثنانية واحداث المنطقة

الاحد

28

تموز

2019 :

03:26 pm

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بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ملف دعن اعادة اعمار العراق في مرحلة

مابعد داعش. وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان ان الحلبوسي التقى خلال

الزيارة نظيره الكويتي مرزوق الغانم وألامير صباح الأحمد الجابر

الصباح ورئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح وعدداً من

المسؤولين لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار

العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

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