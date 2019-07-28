الكويت توجه بافتتاح قنصليتها في النجف

2019/07/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الاحد، بالاسراع بافتتاح قنصلية في محافظة النجف، فيما اعلن محافظون قيام الكويت باهداء مدن وبناء مجمعات طبية في العراق.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه"خلال لقائه الاحمد، ضمن الوفد العراقي الذي يزور الكويت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد ابلغ من قبل الاحمد عن نية الكويت بناء مراكز صحية طبية متخصصة، لخدمة الزائرين خلال الزيارات الدينية، على طريق "يا حسين}، الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء".واضاف الياسري، انه "عقد لقاءات عدة اخرى مع مسؤولين كويتين كبار، من اجل التباحث حول محافظة النجف، وما يمكن تقديمه".من جانبه أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر، موافقة أمير الكويت على بناء عدة مدن سكنية في المحافظة.وذكر بيان صدر عن المحافظ، أن "أمير الكويت أمر بتنفيذ طلب بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للمدمرة منازلهم جرّاء الحرب على داعش، فضلًا عن مدن أخرى، وهي يثرب وعزيز بلد".وأضاف، أن "رئيس الوزراء الكويتي وافق على تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ المنح التي أقرها مؤتمر الكويت لإعمار العراق، في شباط ٢٠١٨، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العراقي؛ وذلك للتعجيل بإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين".انتهى

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