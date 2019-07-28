عملية أمنية مشتركة شمال بيجي

2019/07/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأحد، عملية أمنية شمال قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد، إن قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية بمشاركة طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية تطهير واسعة في مناطق البو جواري والحاوي بمحاذاة نهر دجلة شمال قضاء بيجي.وأضاف، أنه تم رفع عدد من العبوات الناسفة وتأمين وتفتيش المناطق المذكورة لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي.انتهى

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