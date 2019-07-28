الكونغرس ينوي فرض

2019/07/28 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الكونغرس الاميركي فرض ما اسماها عقوبات على شخصيات عراقية بارزة من بينها الشيخ قيس الخزعلي والشيخ اكرم الكعبي وشخصيات اخرى....

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