2019/07/28 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أصدرت السفارة التونسية لدى بغداد، اليوم الاحد، توضيحا نفت فيه احتجاز طائرة عراقية في احد مطارات تونس، فيما حملت قائد الطائرة مسؤولية تأخير الاقلاع.وذكرت السفارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه “على أثر تداول عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده احتجاز السلطات التونسية لطائرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تنفي احتجاز الطائرة العراقية وتحمّل قائدها مسؤولية تأخير الاقلاع) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تنفي احتجاز الطائرة العراقية وتحمّل قائدها مسؤولية تأخير الاقلاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).