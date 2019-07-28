رئيس الجمهورية يوعز بإرسال مشروع قانون “جائزة الدولة للإبداع” الى مجلس النواب

2019/07/28 | 16:45

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بغداد اليوم _ بغداد

أوعز رئيس الجمهورية ا برهم صالح، اليوم الأحد، بإرسال مشروع قانون "جائزة الدولة للإبداع" الذي أعدّته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

وقال رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري في بيان، إن "الرئاسة أنجزت مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع)، الذي سوف تمنح من خلاله جوائز سنوية للمبدعين".

وأضاف شكري، أن "الحقول المُخصصة في الجائزة هي: الثقافة والاعلام والصحافة والعلوم التطبيقية والإنسانية والرياضة"، مبينا أن "الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً وقيمة الإنجاز الإبداعي".

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وقال الم

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