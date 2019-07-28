بعد إسقاطها في إيران..الهند تلغي صفقة شراء الطائرة المسيرة الأميركية

2019/07/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… ألغت الهند صفقة شراء الطائرات المسيرة الأميركية جلوبال هوك بعد إسقاط إيران تلك الطائرة.وذكر تقرير لموقع لايندي تايمز ترجمته وكالة / المعلومة /، أن، “المسؤولين العسكريين الهنود يشعرون الآن بالقلق إزاء تكلفة وأداء الطائرات الأمريكية بدون طيار وكذلك متانتها بعد ان أسقطتها القوات الايرانية”.ووفقا للتقرير، انه “كان من المفترض أن […]

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